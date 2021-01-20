МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Николай Овсиенко покинул пост заместителя министра культуры РФ. Об этом сообщил в среду источник ТАСС.

"Я подтверждаю", - сказал собеседник ТАСС на вопрос об увольнении замминистра. Также информацию ТАСС подтвердил источник в аппарате правительства.

В пресс-службе Минкультуры перенаправили запрос ТАСС в пресс-службу правительства.

Овсиенко родился 8 октября 1961 года в городе Золотоноша (Черкасская область, УССР). В 1984 году окончил Московский государственный университет им. Н. Э. Баумана, в 1992 году - Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации.

С 2011 года занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО). В Минкультуры он пришел в феврале 2019 года. В ведомстве курировал деятельность департамента управления делами и департамента науки и образования в части имущественных отношений.