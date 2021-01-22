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Путин проведет оперативное совещание Совбеза и международный телефонный разговор

Президент России планирует провести в пятницу несколько рабочих встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует провести в пятницу ряд рабочих встреч, в том числе оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Также в его графике запланирован международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент продолжает сегодня работать в Ново-Огарево. <…> Сегодня в течение дня у президента рабочие встречи", - отметил представитель Кремля, уточнив, что на середину дня запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Песков пообещал проинформировать о темах, которые будут на повестке этой встречи.

Помимо этого, по словам пресс-секретаря, в графике Путина на пятницу запланирован международный телефонный разговор. "Мы ожидаем сейчас проведение международного телефонного разговора. Я думаю, в течение часа - полутора мы дадим сообщение", - пообещал Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Путин и глава Евросовета провели телефонный разговор
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