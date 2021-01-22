Президент России и глава Евросовета провели телефонный разговор

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель провели телефонный разговор, в котором в том числе обсудили возможности совместного производства вакцин от коронавируса, а также ситуацию с арестом Алексея Навального. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Уделено внимание вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, в частности, возможностям в области использования и совместного производства вакцин", - говорится в сообщении.

Помимо этого было "обстоятельно обсуждено нынешнее положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом с акцентом на необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес".

"По просьбе Шарля Мишеля затрагивалась также ситуация вокруг Навального", - указали в Кремле.

Стратегические дебаты

В свою очередь в Совете ЕС по итогам этого телефонного разговора сообщили, что Мишель в том числе проинформировал президента РФ о своем намерении организовать в марте стратегические дебаты в Европейском совете по отношениям между ЕС и Россией.

В заявлении Совета ЕС также отмечалось, что Мишель изложил президенту России позицию Евросоюза в отношении ситуации с Навальным, отметив, что страны сообщества испытывают по этому поводу серьезную обеспокоенность.

Глава Евросовета проинформировал Путина, что страны ЕС придерживаются скоординированной позиции относительно ситуации с Навальным. "Шарль Мишель заявил, что ЕС един в своем призыве к России быстро освободить господина Навального и без дальнейших задержек начать полностью прозрачное расследование покушения на него", - говорится в документе.

Стороны также обсудили необходимость укрепления глобального мира и безопасности. "Президенты обсудили необходимость укрепления глобального мира и безопасности и стремления к меньшему количеству конфликтов и большему количеству решений", - подчеркнули в Брюсселе.

Ситуация вокруг Навального

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что комментарии западных политиков по поводу возвращения в Россию Навального призваны "отвлечь внимание от глубокого кризиса", в котором оказались их страны. Он отметил, что комментарии со стороны Запада "идут под копирку".

Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушение условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел рейсом компании "Победа" из Берлина.

Во ФСИН подчеркнули, что в течение 2020 года Навальный был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц в определенные дни. Дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу - в феврале, марте, июле и августе. Последняя явка на регистрацию состоялась 3 августа. При этом его неоднократно предупреждали, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику "Шарите". Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией.