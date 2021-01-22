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Посольство в Албании считает необоснованным решение о высылке российского дипломата

ТАСС, 22 января. Посольство РФ в Тиране в пятницу назвало беспочвенным решение о высылке российского дипломата, которого Албания обвинила в нарушении эпидемиологических мер, связанных с коронавирусом.

"Полагаем необоснованным решение албанских властей о высылке российского дипломата. Удивлены также содержанием соответствующего заявления МИД Албании для прессы. Вопреки утверждениям министерства, имя Алексея Кривошеева ни разу не упоминалось в ходе контактов между посольством России и МИД Албании. В первый и последний раз оно прозвучало в вербальной ноте МИД Албании от 20 января 2021 года, в соответствии с которой господин Кривошеев был объявлен персоной нон грата. При этом никаких доказательств нарушения им антиковидных мер, принятых в Албании, не приводилось", - указывается в заявлении дипмиссии, опубликованном на ее странице в Facebook.

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