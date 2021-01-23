КПРФ проведет предвыборный съезд в июне

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 23 января. /ТАСС/. Предвыборный съезд КПРФ запланирован на июнь, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов.

"Съезд мы предполагаем провести как бы в два этапа: в апреле отчетный, в соответствии с нашим уставом. А в июне - в связи с законом о выборах в Государственную думу, мы должны будем утвердить свою команду, которая пойдет на эти выборы. Они состоятся, как вы знаете, в сентябре", - сказал он в субботу, выступая на пленуме ЦК КПРФ в подмосковных Снегирях.

Предвыборные съезды партий проходят после официального назначения выборов.

Согласно закону, выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября, то есть 19 сентября.