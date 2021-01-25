"Зеленая альтернатива" намерена принять участие в выборах в заксобрания 39 регионов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Партия "Зеленая альтернатива" начинает подготовку к избирательной кампании и примет участие в выборах в законодательные собрания 39 регионов, которые пройдут в единый день голосования в сентябре 2021 года. Об этом говорится на официальном сайте партии.

"Сегодня председатель политической партии "Зеленая альтернатива" Руслан Хвостов заявил, что российские экоактивисты начинают подготовку к выборам в законодательные собрания 39 регионов. Все они состоятся в 2021 году вместе с выборами в Государственную думу", - говорится в сообщении.

По словам лидера партии, такое решение принято после консультаций с местными отделениями партии и по результатам углубленной экспертизы локальной социально-политической повестки. "Везде, где состоятся региональные выборы, есть актуальные экологические и социальные проблемы. Где-то даже слишком острые. Они обязательно станут приоритетными пунктами нашей партийной программы в том или ином субъекте страны", - заявил Хвостов, слова которого приводит пресс-служба.

Он выразил уверенность в том, что россияне готовы поддержать альтернативную политическую силу, "которая отстаивает простые и общезначимые ценности - право на чистую воду, воздух и почву". "Портрет нашего сторонника - житель крупного мегаполиса или моногорода с "грязным" укладом экономики, мама или папа детей дошкольного и школьного возраста. Иначе говоря, молодой, образованный, ищущий свой голос городской класс. Сегодня у этих людей появилась своя масштабная политическая платформа, где с ними говорят на понятном языке, слова всегда подкрепляются делом", - подчеркнул политик.

Он добавил, что партия совершенно точно видит мощный общественный запрос и серьезный потенциал альтернативной повестки на Ставрополье, в Иркутской и Омской областях, Красноярском крае, в регионах СЗФО и УрФО.

"Что касается федерального уровня, то помимо партийного списка, "Зеленая альтернатива" выдвинет кандидатов примерно в 190 из 225 одномандатных округов. Это самая широкая избирательная кампания экологов за все время. В этом году у избирателей будет реальный выбор альтернативы удручающему настоящему. Поэтому те, кто поддержат "ЗА!", проголосуют за здоровое будущее в чистой стране. Мы сделаем все возможное, чтобы наши люди победили", - заключил Хвостов.