Уроки пандемии и ответственная политика. О чем Путин рассказал студентам в Татьянин день

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не стал отменять из-за пандемии традиционную встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества (Татьяниного дня), который отмечается 25 января. Однако в этом году глава государства вышел на связь с ними в режиме видеоконференции, обозначив в такой беседе главные задачи в развитии российского образования и ответив на вопросы по другим темам, в том числе личным.
Путин регулярно в неформальной обстановке встречается со студентами в Татьянин день. В прошлые годы по случаю этого праздника он неоднократно посещал различные вузы страны. В этот раз российский лидер пообщался с учащимися по видеосвязи из Завидово в Тверской области, где находится одна из его официальных резиденций.
ТАСС собрал ключевые высказывания президента в беседе со студентами.
Уроки пандемии и снятие ограничений
Поздравив учащихся с праздником, глава государства в первую очередь затронул тему дистанционного обучения, на которое вузам пришлось перейти из-за пандемии. Путин констатировал, что "такой необычный формат не мог не сказаться на полноте и качестве" образования, на "обеспечении контроля знаний". Вместе с тем президент подчеркнул, что "полностью удаленный, дистанционный формат обучения является исключительно временной мерой там, где он был введен, и связан с распространением коронавируса".
Путин заметил, что постепенно эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. По его мнению, это дает возможность аккуратно снимать ограничения, в том числе "возвращаться к нормальному учебному ритму". При этом, как считает российский лидер, нужно "обязательно использовать полученный [в пандемию] опыт, все лучшие наработки и практики" и на основе этого наращивать "цифровой потенциал" российских вузов.
Повышение доступности и качества образования
Президент обозначил и приоритетные задачи, которые стоят перед российскими властями в сфере образования. Так, Путин назвал доступность и качество высшего образования "крайне значимым вопросом с точки зрения развития общества и страны".
Для решения этого вопроса власти уже увеличили число бюджетных мест в вузах. В предстоящем учебном году на бесплатное обучение по программам высшего образования смогут претендовать не менее 60% выпускников российских школ. Количество бюджетных мест в вузах планируют наращивать и далее. "Ведь и число выпускников школ в ближайшие годы у нас будет расти - благодаря тем позитивным результатам, которые в свое время дали наши программы поддержки семьи, рождаемости, демографического развития", - отметил президент.
Глава государства обратил внимание и на особую роль университетов, которые, по его словам, "должны стать настоящими центрами научного, технологического развития субъектов Федерации, объединять вокруг решения практических задач студентов, аспирантов, сильных преподавателей и профессоров, специалистов предприятий или компаний". Для того, чтобы заинтересовать и привлечь туда молодых, талантливых людей, предстоит укрепить исследовательскую базу вузов, модернизировать инфраструктуру, построить общежития, спортивные и социальные объекты, указал президент.
Не обошел стороной Путин и одну из острых тем в сфере образования, а именно Единый государственный экзамен. Как считает глава российского государства, эта система подвергается подчас справедливой критике, но у нее есть и плюсы, в том числе позволяющие большему числу абитуриентов из регионов поступать в ведущие вузы.
О "дворце" в Геленджике и отношении к бизнесу
Во время встречи президенту пришлось не только говорить о развитии образования, но и ответить на несколько иных вопросов, в том числе личных. Так, один из студентов обратил внимание на "расследование" о якобы имеющемся у главы государства "дворце" в Геленджике. Комментируя это, Путин заявил, что этот "дворец" не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам. "Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!" - подчеркнул он.
Глава государства считает, что слухами о таком "дворце" россиянам пытались "промыть мозги". "Эта информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет. А сейчас под удобный случай все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан, запустили в интернет фильмы какие-то, видеопрограммы", - сказал он.
При этом Путин отметил, что особо обратил внимание на эпизод, связанный с винодельческим бизнесом. Он признался, что его интересует виноделие как сфера деятельности, и пошутил, что по завершении президентской карьеры пошел бы работать советником по правовым вопросам в этой области. "Очень хороший вид деятельности, благородный", - заметил он, говоря о виноделии.
В то же время глава государства рассказал, что бизнес как таковой его никогда не интересовал. "Не потому, что это плохо, наоборот, я считаю это благородным занятием, если думать о социальной стороне бизнеса, о создании рабочих мест, о развитии отраслей экономики. Но это не мое совсем", - пояснил он, заверив, что "не занимался этим [бизнесом] никогда".
Акции протеста и ответственная политика
На встрече была также затронута тема прошедших в России несанкционированных акций и участия молодежи в них. В ответ на просьбу прокомментировать это, президент заявил, что граждане имеют право на политическую деятельность и выражение своего мнения, но только в рамках закона. При этом он заметил, что и полиция в ходе акций протеста должна действовать в соответствии с законом. "Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", - добавил Путин.
Он обратил внимание на январские события в США, когда "толпа захватила парламент". "Что с этими людьми делают? - сказал российский лидер, упомянув об обещании ФБР найти и посадить в тюрьму всех участников этих событий. - Почему у нас за рамками закона должно быть все разрешено? Нет".
Как считает Путин, "тем более ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Он заметил, что так поступают террористы, "когда впереди себя гонят женщин и детей". "Здесь немножко фокус смещается, но по сути это то же самое", - добавил президент.
В целом же, по мнению главы российского государства, "никто не должен прибегать к ним [незаконным акциям], стараясь защитить свои какие-то амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики". "Так политика не делается, во всяком случае, ответственная", - резюмировал он.
В заключение президент поблагодарил студентов за прошедшую встречу, пожелав им "жизненных и профессиональных успехов". "Будьте счастливы и здоровы!" - заключил он.