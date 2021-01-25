Уроки пандемии и ответственная политика. О чем Путин рассказал студентам в Татьянин день

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не стал отменять из-за пандемии традиционную встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества (Татьяниного дня), который отмечается 25 января. Однако в этом году глава государства вышел на связь с ними в режиме видеоконференции, обозначив в такой беседе главные задачи в развитии российского образования и ответив на вопросы по другим темам, в том числе личным.

Путин регулярно в неформальной обстановке встречается со студентами в Татьянин день. В прошлые годы по случаю этого праздника он неоднократно посещал различные вузы страны. В этот раз российский лидер пообщался с учащимися по видеосвязи из Завидово в Тверской области, где находится одна из его официальных резиденций. ТАСС собрал ключевые высказывания президента в беседе со студентами. Уроки пандемии и снятие ограничений Поздравив учащихся с праздником, глава государства в первую очередь затронул тему дистанционного обучения, на которое вузам пришлось перейти из-за пандемии. Путин констатировал, что "такой необычный формат не мог не сказаться на полноте и качестве" образования, на "обеспечении контроля знаний". Вместе с тем президент подчеркнул, что "полностью удаленный, дистанционный формат обучения является исключительно временной мерой там, где он был введен, и связан с распространением коронавируса". Путин заметил, что постепенно эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. По его мнению, это дает возможность аккуратно снимать ограничения, в том числе "возвращаться к нормальному учебному ритму". При этом, как считает российский лидер, нужно "обязательно использовать полученный [в пандемию] опыт, все лучшие наработки и практики" и на основе этого наращивать "цифровой потенциал" российских вузов. Повышение доступности и качества образования Президент обозначил и приоритетные задачи, которые стоят перед российскими властями в сфере образования. Так, Путин назвал доступность и качество высшего образования "крайне значимым вопросом с точки зрения развития общества и страны".

Для решения этого вопроса власти уже увеличили число бюджетных мест в вузах. В предстоящем учебном году на бесплатное обучение по программам высшего образования смогут претендовать не менее 60% выпускников российских школ. Количество бюджетных мест в вузах планируют наращивать и далее. "Ведь и число выпускников школ в ближайшие годы у нас будет расти - благодаря тем позитивным результатам, которые в свое время дали наши программы поддержки семьи, рождаемости, демографического развития", - отметил президент. Глава государства обратил внимание и на особую роль университетов, которые, по его словам, "должны стать настоящими центрами научного, технологического развития субъектов Федерации, объединять вокруг решения практических задач студентов, аспирантов, сильных преподавателей и профессоров, специалистов предприятий или компаний". Для того, чтобы заинтересовать и привлечь туда молодых, талантливых людей, предстоит укрепить исследовательскую базу вузов, модернизировать инфраструктуру, построить общежития, спортивные и социальные объекты, указал президент. Не обошел стороной Путин и одну из острых тем в сфере образования, а именно Единый государственный экзамен. Как считает глава российского государства, эта система подвергается подчас справедливой критике, но у нее есть и плюсы, в том числе позволяющие большему числу абитуриентов из регионов поступать в ведущие вузы. О "дворце" в Геленджике и отношении к бизнесу Во время встречи президенту пришлось не только говорить о развитии образования, но и ответить на несколько иных вопросов, в том числе личных. Так, один из студентов обратил внимание на "расследование" о якобы имеющемся у главы государства "дворце" в Геленджике. Комментируя это, Путин заявил, что этот "дворец" не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам. "Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!" - подчеркнул он.