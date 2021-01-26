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Кризис в Сирии
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Очередная встреча в астанинском формате намечена на февраль в Сочи

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "астанинский формат работает и подтверждает свою востребованность"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия и Иран активно работают над подготовкой очередной встречи в астанинском формате по сирийскому урегулированию, которую планируется провести в феврале в Сочи. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Мы сверили часы по сирийскому урегулированию, - отметил он. - Астанинский формат работает и подтверждает свою востребованность. Мы говорили о подготовке очередной встречи в астанинском формате, которая намечена на февраль этого года в Сочи".

Глава МИД РФ сообщил, что на переговорах стороны "говорили о начавшейся накануне работе очередного заседания редакционной комиссии Конституционного комитета Сирии".

"Россия, Иран и наши турецкие партнеры по астанинскому формату сопровождают эти переговоры, и мы заинтересованы в том, чтобы переговоры в рамках конституционного комитета шли строго в соответствии с согласованной повесткой дня", - подчеркнул Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссияКризис в СирииЗариф, Мохаммад Джавад
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