Слуцкий: члены делегации РФ обсудили с председателем ПАСЕ перспективы его визита в Россию

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Члены делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) во вторник провели встречу с председателем ассамблеи Хендриком Дамсом, обсудив перспективы его визита до конца года в Россию. Об этом в Telegram сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"На полях сессии ПАСЕ встретились с председателем ассамблеи Хендриком Дамсом. Обсудили вопросы развития сотрудничества и перспективы его визита в Россию до конца текущего года", - написал депутат, приложив фотографию, на который Дамс стоит с ним и главой делегации РФ, вице-спикером Госдумы Петром Толстым.

Бельгийский сенатор Дамс был переизбран на должность председателя ПАСЕ в понедельник, в начале зимней сессии ассамблеи, которая проходит в Страсбурге.