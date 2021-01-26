Лавров: нормализация с Израилем не должна затягивать решение палестинского вопроса

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Нормализация отношений между Израилем и арабскими государствами не должна использоваться для затягивания решения палестинской проблемы. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на открытых дебатах СБ ООН по ближневосточному урегулированию в формате видеоконференции.

"Важно, чтобы запущенный в прошлом году процесс нормализации отношений Израиля с арабскими государствами, которую мы в целом приветствуем, был направлен на решение задач стабилизации всего Ближневосточного региона и не использовался для того, чтобы отложить в сторону палестинский вопрос, как говорится, до лучших времен", - сказал он.

Лавров добавил, что Москва предлагает провести министерскую встречу по ближневосточному урегулированию с широким составом участников весной или летом.

Он отметил, что Россия поддерживает инициативу президента Палестины Махмуда Аббаса о созыве международной конференции по ближневосточному урегулированию. "В поддержку этой инициативы мы предлагаем подумать о проведении весной-летом 2021 года министерской встречи с участием России, США, ООН и Евросоюза как членов "квартета" [международных посредников по Ближнему Востоку], четырех арабских стран - Египта, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна, - а также, разумеется, с участием Израиля и Палестины. Было бы также важно пригласить Саудовскую Аравию как автора арабской мирной инициативы", - сказал глава МИД РФ.

Достижение ближневосточного урегулирования

Глава МИД РФ также заявил, что достижение всеобъемлющего ближневосточного урегулирования должно быть в фокусе внимания мирового сообщества.

"Задача достижения устойчивого и всеобъемлющего ближневосточного урегулирования должна оставаться в фокусе внимания международного сообщества", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ указал, что откровенный обмен мнениями в Совбезе по проблематике ближневосточного урегулирования давно назрел. "Необходимо провести обзор предшествующего этапа, установить причины сохраняющегося тупика в сфере ближневосточного урегулирования, а также наметить ключевые направления совместной работы на перспективу", - подчеркнул Лавров.