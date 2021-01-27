{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РБК: ФСБ объяснила бесполетную зону под Геленджиком интересами пограничной безопасности

Изданию пояснили, что причиной является возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО, к этой территории
Геленджик Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Геленджик
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. ФСБ сообщила, что бесполетная зона в районе мыса Идокопас в Геленджикском районе Краснодарского края установлена приказом Министерства транспорта от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

На эту тему

Изданию пояснили, что причиной является возросшая разведывательная активность некоторых сопредельных государств, в том числе входящих в НАТО, к территории, где находится приграничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. В ведомстве сообщили, что административный комплекс заставы эксплуатируется с октября прошлого года.

Также в ФСБ отметили, что отряд защищает участок госграницы РФ, обеспечивает экономические и иные законные интересы страны, контролирует сферу охраны водных и биологических ресурсов и соблюдение физическими и юридическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля. Изданию рассказали, что иных задач на отделение не возложено. Кроме того, сообщается, что пограничный режим установили в морской акватории Геленджика в соответствии с приказами ФСБ.

Как ответило ведомство РБК, в районе мыса Идокопас не запрещается прохождение лодок, также там нет и иных объектов, подведомственных ФСБ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью публикации ФБК Алексея Навального о "дворце" главы государства Владимира Путина в Геленджике. Представитель Кремля считает главной целью подобных материалов получение денег от граждан жульническими способами.

Теги
Россия
Соглашение о продлении ДСНВ
Рябков назвал неактуальной идею о взаимной заморозке ядерных боезарядов при продлении ДСНВ
Дипломат отметил, что идея о заморозке боезарядов "шла в пакете" с американским предложением продлить договор на год
Читать полностью