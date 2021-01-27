Володин заявил, что подвиг жителей блокадного Ленинграда никогда не будет забыт

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Подвиг, совершенный жителями блокадного Ленинграда, никогда не будет забыт, их героизм и вера в победу помогли выстоять в Великой Отечественной войне, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, в день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда.

"27 января 1944 года советские войска освободили Ленинград от фашистской блокады. Героизм и вера в победу жителей осажденного города помогли выстоять в тяжелейший период Великой Отечественной войны, сломать планы гитлеровской Германии", - приводит слова Володина сайт Госдумы.

Он особо отметил, что жители Ленинграда, защищая родной город, погибали в бою, умирали от голода и холода. "Их подвиг никогда не будет забыт. Всегда будем чтить память тех, кто боролся против фашизма, погиб, отстаивая мир, свободу и независимость нашей страны", - подчеркнул Володин.