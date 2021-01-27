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В Госдуме заявили о готовности к возобновлению диалога с Конгрессом США

По словам координатора группы Думы по связям с Конгрессом, в нижней палате понимают, что ситуация в России будет искусственно раскачиваться извне перед выборами

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума готова на любом уровне возобновить диалог с членами Конгресса США. Об этом в среду на пленарном заседании палаты заявил координатор группы Думы по связям с Конгрессом США и глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.

По его словам, в нижней палате нет "никаких иллюзий" по поводу отношений с Вашингтоном, парламентарии понимают, что ситуация в РФ будет искусственно раскачиваться извне перед выборами в Госдуму.

"Но мы должны быть готовыми к диалогу. И я как руководитель группы по связям с Конгрессом США сейчас официально заявляю, что мы готовы к возобновлению диалога на любом уровне, всегда были готовы", - сказал Никонов в ходе обсуждения вопроса о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Теги
СШАРоссияНиконов, Вячеслав Алексеевич
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