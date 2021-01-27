Россия вывела из ЦАР направленные туда для обеспечения безопасности вертолеты

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия вывела с территории Центрально-Африканской Республики направленные туда накануне президентских выборов вертолеты Ми-8 с экипажами, в то же время сроки пребывания в ЦАР дополнительной группы из 300 военных инструкторов будет зависеть от ситуации на земле. Об этом заявили в среду в МИД РФ.

"В ответ на просьбу центральноафриканских властей Россия направила в страну дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии, задействованных в обеспечении безопасности накануне и в ходе проведения всеобщих выборов, а также четыре вертолета Ми-8 с экипажами и обслуживающим инженерно-техническим персоналом. Принимая во внимание пожелания официального Банги, а также с учетом продолжающихся боестолкновений регулярных войск ЦАР с незаконными вооруженными формированиями, российской стороной принято решение пока оставить в стране эту группу. Со сроками ее пребывания будем определяться в зависимости от развития ситуации на земле, а также мнения правительства ЦАР. Вместе с тем упомянутые вертолеты, принадлежащие Минобороны России, с территории ЦАР выведены", - указали в МИД.

Также в ведомстве отметили, что обострение ситуации в республике в декабре-январе продемонстрировало, что санкционный режим в отношении ЦАР "следует своевременно адаптировать к нуждам текущего этапа". Первоочередной задачей является распространение центральной власти на всю территорию страны и подавление незаконных вооруженных формирований, отметили в МИД. "Зачастую боевики укомплектованы и вооружены гораздо лучше регулярной армии, в частности имеют противопехотные и противотанковые мины, тяжелые минометы калибра 80 мм и 120 мм, тяжелые пулеметы, базуки и гранатометы. В ходе заседания СБ ООН по ситуации в ЦАР 21 января выступили в поддержку частичной отмены оружейного эмбарго, в частности на поставки тяжелого вооружения с целью повышения возможностей властей по защите населения и противодействию незаконным вооруженным формированиям", - добавили в МИД.

Отряды повстанцев пытаются взять реванш за поражение накануне состоявшихся в стране 27 декабря президентских выборов, на которых победу одержал действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера. Конституционный суд ЦАР объявил его переизбранным на второй срок. Однако оппозиция и антиправительственная коалиция повстанцев отказывается признать победу Туадера. В попытке оказать давление на центральные власти отряды повстанцев пытаются блокировать Банги. Как сообщает центральноафриканская радиостанция Ndeke Luka, в столице в последние дни стала ощущаться нехватка ряда товаров, так как повстанцы перекрыли несколько автомобильных дорог к северу и западу от Банги.

В ЦАР с 21 января действует чрезвычайное положение. Оно было введено главой государства сроком на 15 дней в связи с обострением внутренней ситуации из-за действий повстанцев.