Кабмин усовершенствует систему идентификации мигрантов - граждан стран ЕАЭС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Правительство усовершенствует систему идентификации мигрантов - граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"В прошлом году на территории нашей страны находились порядка 2,5 млн граждан этих государств [государств - членов ЕАЭС]. Будет усовершенствована система идентификации мигрантов, для въезда которых не требуется оформление визы", - сказал Мишустин.

Он отметил, что мигранты, которые планируют находиться в России более трех месяцев, должны проходить обязательное медицинское освидетельствование. "Сегодня это необходимое условие, учитывая ситуацию с распространением коронавируса и других опасных инфекций", - добавил глава правительства.