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Кабмин усовершенствует систему идентификации мигрантов - граждан стран ЕАЭС

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, мигранты, которые планируют находиться в России более трех месяцев, должны проходить обязательное медицинское освидетельствование

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Правительство усовершенствует систему идентификации мигрантов - граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"В прошлом году на территории нашей страны находились порядка 2,5 млн граждан этих государств [государств - членов ЕАЭС]. Будет усовершенствована система идентификации мигрантов, для въезда которых не требуется оформление визы", - сказал Мишустин.

Он отметил, что мигранты, которые планируют находиться в России более трех месяцев, должны проходить обязательное медицинское освидетельствование. "Сегодня это необходимое условие, учитывая ситуацию с распространением коронавируса и других опасных инфекций", - добавил глава правительства.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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