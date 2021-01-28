Толстой заявил, что российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения ее полномочий

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой в четверг в ходе обсуждения вопроса о продлении полномочий российских парламентариев заявил, что в случае их ограничения делегация покинет площадку, призвав также прекратить оскорбления России.

"Сегодня этот зал Совета Европы - это единственная площадка взаимоуважительного и равного диалога европейских стран и самой большой страны Европы - Российской Федерации", - заявил он, подчеркнув, что ограничение полномочий приведет к тому, что делегация "покинет эту площадку, как в 2014 году".

"Если мы уйдем, то у целого ряда делегаций возникнут проблемы с тем, кого обвинять, - с иронией заметил Толстой. - Станет гораздо меньше интересных дискуссий в этом зале. Даже не знаю, чем они займутся". По словам вице-спикера, нападки со стороны представителей Украины и Грузии объяснимы, так как власти этих стран "в своем время применили силу против своего населения, использовали армию и, конечно, навсегда потеряли те территории, о которых они все время сожалеют".

Толстой при этом назвал "абсолютно недопустимыми в этом зале оскорбления страны, оскорбления одной из делегаций ассамблеи и оскорбления президента России Владимира Путина". "Это недопустимо, при любом плюрализме мнений должна быть хотя бы минимальная культура", - подчеркнул он.

С инициативой оспаривания полномочий делегации РФ в понедельник выступила глава украинской делегации, депутат президентской партии "Слуга народа" Мария Мезенцева. Ее запрос поддержали 38 участников заседания из как минимум пяти различных национальных делегаций, что оказалось достаточным для передачи вопроса в мониторинговый комитет ПАСЕ. При этом 61 парламентарий выступил против этой инициативы.

По итогам обсуждений комитет подготовил резолюцию, в которой рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации парламентариев, оспоренные в начале сессии по запросу Украины. Принятый мониторинговым комитетом документ обсуждается на дебатах в четверг, после чего парламентарии проголосуют по вопросу его окончательного утверждения.