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Песков: правоохранители делают свою работу, проводя обыски у участников незаконных акций

Говоря о том, насколько Кремлю кажутся адекватными действия правоохранительных органов, пресс-секретарь президента подчеркнул, что вопрос здесь не в этом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы выполняют свою работу, проводя обыски и задержания участников несанкционированных акций 23 января, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы высказывали свою обеспокоенность до того, как произошли эти события [акции 23 января], а сейчас правоохранительные органы выполняют свои функции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько в Кремле обеспокоены "значительным количеством задержаний и обысков после акций".

"Были множественные нарушения законов Российской Федерации, и правоохранительные органы работают", - указал Песков. Говоря о том, насколько Кремлю кажутся адекватными действия правоохранителей, он подчеркнул, что вопрос здесь не в этом.

"Здесь вопрос не в том, что кажется Кремлю, а вопрос в том, что считают необходимым сделать органы по обеспечению правопорядка и по обеспечению законности", - сказал пресс-секретарь президента.

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