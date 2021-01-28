Песков: правоохранители делают свою работу, проводя обыски у участников незаконных акций

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы выполняют свою работу, проводя обыски и задержания участников несанкционированных акций 23 января, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы высказывали свою обеспокоенность до того, как произошли эти события [акции 23 января], а сейчас правоохранительные органы выполняют свои функции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько в Кремле обеспокоены "значительным количеством задержаний и обысков после акций".

"Были множественные нарушения законов Российской Федерации, и правоохранительные органы работают", - указал Песков. Говоря о том, насколько Кремлю кажутся адекватными действия правоохранителей, он подчеркнул, что вопрос здесь не в этом.

"Здесь вопрос не в том, что кажется Кремлю, а вопрос в том, что считают необходимым сделать органы по обеспечению правопорядка и по обеспечению законности", - сказал пресс-секретарь президента.