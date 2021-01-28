Рябков заявил, что Россия призывает США избежать сценарий "судного дня" в ядерной сфере

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россия в диалоге с США по линии внешнеполитических и оборонных ведомств будет стараться остановить укрепляющийся в Вашингтоне тренд на легковесное отношение к применению ядерного оружия. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале.

"В США, к сожалению, все больше укрепляется весьма легковесное отношение к тому, что такое ядерное оружие и может ли оно быть в принципе применено. Этот тренд надо во что бы то ни стало остановить, и российская дипломатия в ближайшее время будет этим заниматься самым плотным образом, с максимальной ответственностью, совместно с коллегами из оборонного ведомства, из других ведомств, со всеми теми, кто отвечает за национальную безопасность", - сказал он.

Рябков подчеркнул, что по-прежнему сохраняется необходимость возобновить приверженность РФ и США формуле о недопустимости ядерной войны. "Администрация [экс-президента США Дональда] Трампа уходила от подтверждения этой простой ясной формулы, и более того, те поправки, которые администрация Трампа на рабочих уровнях давала к нашим предложениям в соответствующем заявлении, свидетельствуют о том, что реально при той администрации бродили идеи о возможности ограниченной ядерной войны. Все это крайне опасно", - обратил внимание высокопоставленный дипломат.

По словам замглавы МИД РФ, ограниченная ядерная война невозможна, потому что так или иначе "это сценарий судного дня".