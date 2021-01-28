ВЦИОМ: более 45% респондентов готовы проголосовать за объединенную партию

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Более 45% участников опроса ВЦИОМ допустили возможность проголосовать за партию, которая создается в результате объединения "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России". Об этом сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов на заседании круглого стола Экспертного института социальных исследований "Формирование новой объединенной левопатриотической партии" в четверг.

"Несмотря на то, что пока резонансность не очень высокая, тем не менее при ответе на вопрос о допустимости проголосовать за объединенную партию 46% уже сегодня заявляют о том, что они рассматривают для себя такую возможность", - сказал Мамонов. Он добавил, что "противоположную точку зрения выражает 41% опрошенных".

Также представитель ВЦИОМ привел мнение респондентов о том, кого они видят лидером объединенной партии. "На первом месте оказался Сергей Миронов, по выборке 28% считает, что именно он должен быть лидером партии. На втором месте - Захар Прилепин, на третьем месте - руководитель партии "Патриоты России" [Геннадий Семигин]. Надо отметить, что половина опрошенных (53%) затруднилась ответить на этот вопрос", - сообщил он.

Исследование ВЦИОМ проводилось 27 января, было опрошено более 1,6 тыс. человек.

В четверг лидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали манифест об объединении трех политических сил. Съезд трех партий пройдет 22 февраля. Как ранее пояснял ТАСС Миронов, на нем будут приняты официальные решения о ликвидации партий "Патриоты России" и "За правду". Съезд "Справедливой России" изменит название партии, внесет изменения в ее устав, а также изберет руководящие органы.