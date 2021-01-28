Захарова призвала Запад не учить Россию демократии, а решать свои проблемы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Странам Запада, выступившим с критикой ситуации вокруг несогласованных акций в поддержку Алексея Навального, следует задуматься о сохранении своей демократии. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на срежессированные и выпущенные практически синхронно, как под копирку заявления западных политиков по ситуации вокруг незаконных акций, которые проходили на территории нашей страны, и по другим российским внутренним вопросам", - сказала она.

"Предлагаем нашим западным партнерам, которые так переживают за демократию в России, сосредоточиться на решении собственных проблем - у вас их накопилось предостаточно. Заботьтесь о своих собственных гражданах и о сохранении демократии у себя", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, странно слышать подобные заявления от стран, в которых полиция не стесняется применять спецсредства для разгона акций протеста. "Это отнюдь не только дубинки, а слезоточивый газ, водометы, резиновые пули в отношении мирных граждан, которые вышли выразить свой демократический протест, будь то демонстрации "желтых жилетов", поход на Капитолий, не говоря уже о многочисленных столкновениях при разгоне местным западным спецназом представителей гражданского общества, которые выступают против коронавирусных ограничений практически во всех странах Старого Света", - добавила дипломат.

"Жестокими разгоны незаконных демонстраций считаются только, видимо, к востоку от Евросоюза", - отметила Захарова.

Несогласованные акции в поддержку Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.