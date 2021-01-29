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Путин 29 января проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ

О темах совещания будет сообщено отдельно

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин работает сегодня в Ново-Огарево. Сегодня день без крупных публичных мероприятий. В середине дня у него запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что о темах совещания будет сообщено отдельно.

"Потом будет еще несколько рабочих встреч непубличного характера", - добавил Песков.

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