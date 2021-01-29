Дипломаты России и Франции обсудили сотрудничество в сфере культуры и образования

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российско-французская комиссия под председательством специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого и генерального директора по вопросам глобализации, культуры, образования и международного развития Министерства Европы и иностранных дел Франции Мишель Мирайе в пятницу рассмотрела вопросы двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере. Заседание прошло в формате видеоконференции.

"Участники мероприятия обсудили различные аспекты двустороннего взаимодействия на гуманитарном треке, в частности вопросы культурных и художественных обменов, сотрудничество в сферах высшего и школьного образования, молодежных обменов, а также положения русского языка во Франции и французского языка в России", - говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

В министерстве добавили, что стороны обменялись мнениями о перспективах деятельности российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог". "Стороны уделили особое внимание культурной и образовательной составляющей перекрестного Года регионального сотрудничества между Россией и Францией, проведение которого запланировано в 2021-2022 годах", - указали в дипведомстве.

В заседании приняли участие посол РФ во Франции Алексей Мешков и посол Франции в Москве Пьер Леви. А также представители заинтересованных российских и французских министерств и ведомств, российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог".