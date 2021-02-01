Медведев заявил, что саммит "пятерки" СБ ООН пока не готовят, но прорабатывают

ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Подготовка саммита "пятерки" стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН пока не ведется, хотя эту тему прорабатывают, в том числе в США. Об этом заявил в интервью российским СМИ заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Сейчас никакой подготовки нет, но в целом этот вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора между президентом [России Владимиром] Путиным и президентом [США Джо] Байденом", - рассказал он. "Американские коллеги сказали, что они ее [эту тему] возьмут в проработку, ну, пусть проработают", - добавил Медведев.

Он уверен, что в такой встрече, с инициативой которой выступил президент России Владимир Путин, точно есть смысл, поскольку в ней примут участие "страны, которые имеют важнейшее влияние на мировые процессы, страны - победительницы во Второй мировой войне, постоянные члены Совета Безопасности ООН".

Инициативу проведения встречи лидеров стран - постоянных членов СБ ООН президент РФ выдвинул 23 января 2020 года. Это предложение поддержали все остальные государства "пятерки" - Китай, Франция, США и Великобритания. Однако из-за пандемии коронавируса проведение саммита в очном формате было отложено. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя рассказал ТАСС, что Москва по-прежнему готова к мероприятию и ожидает реакции новой американской администрации на эту инициативу.