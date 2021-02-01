Президиум генсовета единороссов утвердил уполномоченных партии на сентябрьских выборах

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президиум генсовета "Единой России" утвердил уполномоченных партии на выборах 2021 года, в список вошли 45 человек, за каждым из которых закреплены определенные регионы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба единороссов.

"Президиум геновета "Единой России" утвердил уполномоченных партии на избирательных кампаниях цикла Единый день голосования - 2021. В их числе - действующие депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, руководство партии и центрального исполкома "Единой России", - проинформировала пресс-служба, уточнив, что все уполномоченные "имеют опыт ведения избирательных кампаний".

В зоне ответственности уполномоченных - не только выборы в Госдуму, они "будут курировать выборы законодательных собраний регионов, парламентов региональных столиц и органов местного самоуправления", пояснил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов. "Эти люди будут отвечать за общие результаты сентябрьской кампании и за подготовку к ним", - цитирует его пресс-служба.

По словам Перминова, функционал уполномоченных будет достаточно широк, "по сути, это вся политическая работа в конкретных территориях". "Уполномоченные примут участие в разработке и реализации выборных стратегий, будут нивелировать возможные внутриэлитные конфликты на региональном уровне, выявлять лидеров общественного мнения, работать с протестной повесткой, отслеживать "чистоту" кампаний, следить за соблюдением выборного законодательства", - уточнил замсекретаря генсовета.

Предполагается, что уполномоченные будут работать напрямую с региональными отделениями "Единой России" и избирательными штабами. В их число вошли секретарь генсовета партии Андрей Турчак (курирует Санкт-Петербург), его заместители Владимир Васильев (Тверская область) и Сергей Перминов (Владимирская, Ивановская и Ленинградская области), руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов (Брянская и Смоленская области), депутаты Госдумы Виктор Селиверстов (Москва и Московская область), Сергей Сокол (Иркутская область, Красноярский край, Республики Хакасия и Тыва), Иван Квитка (Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Курганская область), Максим Иванов (Свердловская область) и Виктор Пинский (Чукотский автономный округ, Магаданская, Сахалинская, Амурская и Еврейская автономная области, Приморский, Хабаровский, Камчатский, Забайкальский края, Республики Саха (Якутия) и Бурятия), сенатор Александр Карелин (Новосибирская область).

Единый день голосования в 2021 году

Единый день голосования должен пройти 19 сентября 2021 года. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. Также, по данным пресс-службы "Единой России", в 56 субъектах РФ пройдут выборы регионального и местного уровней: в 11 регионах в этот день будут выбирать высших должностных лиц, в 39 - заксобрания, в 11 субъектах РФ должны пройти выборы представительных органов административных центров. По итогам выборов в местные органы власти в общей сложности должны быть распределены почти 22,5 тыс. мандатов.