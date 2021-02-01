Врио губернатора Белгородской области провел первые назначения в правительстве региона

ТАСС, 1 февраля. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков провел первые назначения в правительстве области, представив глав двух созданных в январе департаментов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"Распоряжением временно исполняющего обязанности губернатора на государственную должность начальника Департамента здравоохранения Белгородской области назначен Андрей Иконников. На должность исполняющего обязанности начальника департамента социальной защиты населения и труда Елена Батанова", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

В конце января 2021 года Гладков провел структурные изменения в правительстве региона, утвердив появление двух новых департаментов - здравоохранения, социальной защиты населения и труда. По данным пресс-службы правительства региона, областной департамент здравоохранения возглавил Иконников, с 2019 возглавлявший Белгородскую детскую областную клиническую больницу. Назначенная на пост и.о. начальника департамента социальной защиты населения и труда Батанова ранее занимала должность первого заместителя начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения региона.

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в ноябре 2020 года. До назначения Гладков занимал пост вице-губернатора Ставропольского края, ранее - вице-губернатора Севастополя. Гладков является выпускником третьего потока так называемой школы губернаторов.