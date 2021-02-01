Медведев: риторика Зеленского разочаровала, иногда она более радикальна, чем у Порошенко

ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев признался, что деятельность президента Украины Владимира Зеленского его разочаровала, отметив, что риторика украинского лидера иногда более радикальна, чем у его предшественника Петра Порошенко.

"Что касается его нынешней позиции, то она меня как минимум разочаровала. Он пришел как антипод Порошенко, говорил: "Я это решу, это решу, а самое главное, смогу урегулировать ситуацию на юго-востоке". Ничего из этого он не сделал. Придерживается прежней риторики, иногда даже более радикальной, чем у его предшественника", - заявил Медведев в интервью российским СМИ.

В частности, напомнил замглавы Совбеза, Зеленский объявил о равной ответственности нацистской Германии и Советского Союза за развязывание Второй мировой войны, что абсолютно неприемлемо и является предельно циничным, особенно для стран, которые раньше были в составе единой страны, "таких как Украина, как Россия и так далее".

"Недавно он ляпнул, что в принципе можно вообще весь народ поднять, чтобы бороться с Россией, сражаться, так сказать, на полях с нашей страной. Мне кажется, что это отчасти связано с отсутствием дипломатического опыта у него. Но с другой стороны, это связано и с тем, что определенные круги, которые влияют на ситуацию внутри Украины - а это прежде всего националистически ориентированные круги, - не дают возможности продвигаться по пути Минского процесса", - сказал Медведев.