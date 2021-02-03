Лавров назвал факторы, влияющие на создание условий для диалога Палестины и Израиля

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Создание условий для прямого диалога Палестины и Израиля будет зависеть в том числе от предстоящих в марте парламентских выборов в Израиле и подходов новой администрации США к ближневосточному урегулированию. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

Отвечая на вопрос о готовности Палестины и Израиля к возобновлению прямых переговоров, Лавров указал на необходимость активного стимулирования такого намерения, прежде всего со стороны "квартета" международных посредников (России, США, ООН и Евросоюза) и арабских стран. "В этом смысле, конечно же, необходимо иметь в виду, что предстоит целый ряд событий, которые прямо повлияют на создание условий для такого прямого диалога", - указал министр.

В частности, напомнил Лавров, в 23 марта в Израиле пройдут досрочные парламентские выборы, по итогам которых можно будет говорить о готовности израильской стороны рассматривать предложения о прямых переговорах. "Во-вторых, для того, чтобы "квартет" международных посредников в полной мере выполнял свою роль, важно дождаться завершения формирования соответствующего блока американской администрации и формирования подходов новых хозяев Белого дома к палестино-израильской проблеме", - продолжил глава МИД РФ.

Он пояснил, что после этого будет ясно, на какие позиции может выйти "квартет". "Но для нас уже сейчас очевидно, что эти позиции не могут быть иными, нежели нацеленными на двухгосударственное решение", - подчеркнул Лавров.

Глава российского дипведомства обратил внимание и на вопрос восстановления палестинского единства. "Что касается положения внутри Палестины, то раскол, как вы выразились, постепенно, но достаточно устойчиво преодолевается благодаря в том числе усилиям внешних игроков, арабских стран, прежде всего Египта, и РФ также вносит свою лепту в примирение палестинцев", - указал глава МИД РФ и отметил, что на этом направлении активно работают и иорданские друзья.

"Благодаря всем этим усилиям, как вы знаете, наверное, было объявлено о проведении летом этого года [в Палестине] серии выборов: парламентских, президентских, в палестинский Национальный совет. Я считаю, что это будет очень важным, решающим, по сути дела, шагом на пути восстановления палестинского единства", - заключил Лавров.