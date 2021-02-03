Лавров заявил, что Запад использовал "Белые каски" для провокаций в Сирии

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Неправительственная организация "Белые каски" устраивала в Сирии на деньги Запада провокации и инсценировки, которые использовались для оправдания авиаударов по территории республики. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

"Эта так называемая гуманитарная организация была создана с активным участием представителей западных спецслужб. Она финансировалась на западные средства, никогда не предоставляла свои так называемые гуманитарные услуги на территории, которую контролировало сирийское правительство, а работала исключительно в тех частях Сирии, где верховодили террористы, в первую очередь "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), с кем "Белые каски" очень тесно сотрудничали, - сказал Лавров, отвечая на вопрос ТАСС. - На деньги Запада устраивались просто откровенные провокации, инсценировки, постановочные видео о якобы имевшем место применении в Сирии химического оружия правительством. Эти так называемые факты, которые любой мало-мальски объективный эксперт сочтет высосанными из пальца, тем не менее использовались западными странами, чтобы наносить авиационные удары по суверенному государству без каких-либо на то оснований в виде решения СБ ООН".

Он отметил, что после действий по освобождению сирийской территории под ногами "Белых касок" "стала гореть земля" и Запад "озаботился тем, чтобы своих клиентов спасти и вывести из-под удара", обратившись с просьбой к Иордании на время разместить на своей территории представителей движения. "Конечно, мы исходим из того, что Иордании обещали забрать их через пару месяцев. Это надо выполнять, хотя мы знаем, как Запад относится к своему слову", - добавил Лавров.

В свою очередь глава МИД Иордании подтвердил, что королевство согласилось разместить у себя членов организации с условием их временного пребывания. По его словам, на этот шаг Иордания пошла из гуманитарных соображений. "В настоящее время большинство уже действительно вернулось [к местам постоянного проживания]. Сейчас в Иордании находится уже не более 50 лиц, относящихся к так называемым "Белым каскам". <...> Мы активно взаимодействуем с западными партнерами, чтобы завершить процесс их возвращения на родину", - отметил ас-Сафади.