Слуцкий заявил, что угрозы санкций продемонстрировали бенефициаров провокации с Навальным

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Угрозы санкциями со стороны стран Запада из-за приговора Алексею Навальному продемонстрировали бенефициаров провокации с его "отравлением", считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Угрозы санкциями со стороны Германии, США и остальных стран коллективного Запада из-за приговора Навальному прекрасно демонстрируют всех бенефициаров провокации с его отравлением, а точнее, как метко выразился глава МИД Сергей Лавров, его инсценировки", - сообщил Слуцкий журналистам в среду. "Все, что сейчас происходит на Западе вокруг берлинского пациента, - очередной виток антироссийской истерии", - добавил он.

По его словам, такие меры станут еще одним фактором вмешательства во внутренние дела и давления на Россию. Так, подчеркивает Слуцкий, решение по Навальному принято судом на основании имеющихся фактов нарушения российского законодательства. "Доводы обвиняемого и его защиты оказались неубедительными. Точка. Все остальное - эмоции, не имеющие к сути отношения", - подчеркнул Слуцкий.

При этом, по его словам, ссылки на решение Европейского суда по правам человека о первоначальной незаконности "дела Навального" "просто притянуты за уши". "Напомню, что в 2017 году Европейский суд по правам человека не нашел политических мотивов в уголовном расследовании против братьев Навальных в России и присудил компенсацию за домашний арест в разы меньшую, чем запрашивалось в иске", - отметил Слуцкий.

Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок на 3,5 года Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.