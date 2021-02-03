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В МИД России не в курсе намерений Борреля встретиться с Навальным

Официальный представитель дипведомства Мария Захарова напомнила, что визит главы дипломатии ЕС плановый

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России не в курсе намерений главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который будет находиться с визитом в Москве 4-6 февраля, посетить Алексея Навального. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Дождь".

"Это вопрос к Боррелю и тому, кто организовывает его визит. Пусть они каким-то образом сами выходят на соответствующие службы и договариваются. Я не в курсе этих намерений. Его желание - пусть они сами его как-то реализуют", - сказала она.

Захарова напомнила, что визит главы дипломатии ЕС плановый. "Обсуждать будут весь комплекс взаимоотношений России и ЕС - там масса и возможностей для взаимодействия, и проблем немало. Но этот визит плановый. Думаю, что и проблематика прав человека будет подниматься тоже. Есть о чем поговорить нам с ЕС", - отметила она.

Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок на 3,5 года Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.

 

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