Россия обратится в международные организации по факту нарушения свободы слова на Украине

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россия запросит комментарий международных профильных организаций по поводу нарушения свободы слова властями Украины вследствие блокировки оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что профильные международные структуры, включая верховного комиссара ООН по правам человека, генерального директора ЮНЕСКО, комиссара Совета Европы по правам человека, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также БДИПЧ ОБСЕ, не останутся безучастными, не закроют глаза на этот вопиющий факт, потому что это действительно самое настоящее нарушение свободы слова, дадут должную оценку, примут меры, чтобы заставить власти Украины выполнять законы собственной страны, ее международные обязательства, - сказала она. - Мы со своей стороны обязательно все документы в эти организации направим".

Захарова добавила, что Россия неоднократно обращала внимание профильных международных структур на продолжающую деградировать ситуацию со свободой слова и плюрализмом мнений на Украине. "Складывается ощущение, что нам не верили. Но сейчас уже что может помешать международным профильным структурам сделать соответствующий комментарий?" - сказала дипломат.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также их владельцу санкций сроком на пять лет. Телеканалы вынужденно ушли из эфира и ведут трансляцию через YouTube.