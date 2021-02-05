В Крыму назначили новых министров ЖКХ и МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Министерство чрезвычайных ситуаций Крыма, которое является структурным подразделением правительства региона, возглавит первый заместитель федерального ГУ МЧС по республике 49-летний Сергей Садаклиев. Министром жилищно-коммунального хозяйства республики назначен 33-летний Сергей Донец, занимавший должность заместителя руководителя МинЖКХ региона, соответствующие указы размещены в пятницу на сайте правительства Крыма.

"Назначить Садаклиева Сергея Николаевича на государственную должность Республики Крым - министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым", - говорится в тексте документа. Аналогичный указ касается Сергея Донца.

Прежний министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов в начале января умер в госпитале для инфицированных новым коронавирусом.

Должность министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма оставалась вакантной с 11 января, когда прежний руководитель министерства Дмитрий Черняев, занимавший этот пост два года, был отправлен в отставку по собственному желанию. Позже глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, что отставка связана с недостижением целевых показателей исполнения федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя и национальных проектов в 2020 году.