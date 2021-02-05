Песков предупредил, что анонсирование противоправных действий противоречит закону

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Анонсирование нелегитимных акций нарушает закон, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в пятницу высказывания соратников Алексея Навального о переносе митингов на весну.

"Не применительно к конкретно взятому заявлению, а в целом, наша позиция хорошо известна - анонсирование каких-либо противоправных действий, анонсирование нелегитимных акций само по себе уже не коррелируется с законом", - сказал представитель Кремля журналистам. При этом он напомнил, что "есть определенные процедуры согласования различных акций, к которым можно прибегнуть, оставаясь в правовом поле".

"Я в данном случае не правомочен выносить какие-то вердикты на этот счет, я в целом говорю о подходе", - объяснил Песков, отвечая на вопрос, как Кремль расценивает предложение соратников Навального.