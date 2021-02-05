Путин утвердил положение о порядке упразднения федеральных органов власти

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил положение, которое устанавливает порядок упразднения федеральных органов власти и передачи их полномочий другим ведомствам. Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Упразднение федерального органа власти осуществляется в соответствии с указом президента РФ", - говорится в документе. Ведомство считается упраздненным со дня вступления в силу такого указа либо с иной указанной в нем даты.

Отмечается, что упразднение федерального органа власти влечет за собой передачу его полномочий иной организации, которая может от имени РФ выполнять отдельные государственные функции. Исключением являются случаи, когда в соответствии с указом прекращается и осуществление функций упраздняемого ведомства.

"Федеральный орган, которому передаются государственные функции и полномочия упраздняемого федерального органа, определяется указом об упразднении", - уточняется в документе.

Согласно опубликованному указу, правительству России поручено в течение девяти месяцев разработать и принять необходимые нормативные правовые акты.