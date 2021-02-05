Посла РФ в Польше пригласили в МИД республики в связи с высылкой дипломата из России

ВАРШАВА, 5 февраля. /ТАСС/. Посол России в Польше Сергей Андреев в пятницу был приглашен в МИД республики в связи с решением о высылке из РФ польского дипломата за участие в незаконных акциях. Об этом глава российского дипломатического представительства сообщил корреспонденту ТАСС после визита в МИД.

"Я был приглашен к заместителю министра Марчину Пшидачу, который выразил несогласие и протест польской стороны по поводу решения российских властей об объявлении персоной нон грата польского дипломата", - сказал он.

По словам Андреева, в ходе беседы он повторил обоснование этого решения, которое польская сторона услышала в МИД России в Москве. "По поводу характера действий, за которые последовала такая мера в отношении польского дипломата, оценки у нас разошлись. Расстались при своих мнениях", - указал посол.

"Мой собеседник призывал российскую сторону пересмотреть свое решение. Но решение уже принято, - добавил он. - Было сказано, что в противном случае польская сторона, видимо, по согласованию с партнерами по ЕС, будет вынуждена принимать ответные меры".

По сообщению польского информационного портала Onet, персоной нон грата объявлена польский консул в Санкт-Петербурге.

Россия объявила персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломата, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. Представители посольств Швеции, Польши и ФРГ в связи с соответствующим решением были вызваны в МИД РФ в пятницу, им был заявлен протест.