Захарова назвала пропагандой реакцию главы МИД Испании на слова Лаврова о Каталонии

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Комментарий главы МИД Испании Аранчи Гонсалес Лая по поводу слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова о ситуации с каталонскими политиками - это высший пилотаж западной пропаганды. Об этом написала в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

"У меня появился еще один демократический кумир. На этот раз женщина. Глава МИД Испании Аранча Гонсалес, - отметила дипломат. - Комментируя слова Сергея Лаврова о ситуации вокруг каталонских сепаратистов, она сказала буквально следующее: "В Испании нет политических заключенных, а есть заключенные политики".

"Передовые технологии западной пропаганды - высший пилотаж!" - добавила Захарова.

Лавров провел 5 февраля в Москве переговоры с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. На пресс-конференции по итогам встречи глава МИД России заметил, что в Европе также наблюдаются многочисленные ситуации, "когда суды подозреваются в том, что они принимают политизированные решения". Он упомянул о процессе над тремя осужденными в Испании, которые были приговорены к 10 и более годам заключения за организацию референдума в Каталонии. По его словам, судебные власти Германии и Бельгии обращались к испанской стороне с требованием отменить политизированное решение.