Песков сообщил о подготовке встречи Путина с руководителями фракций Госдумы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы готовится, точную дату Кремль сообщит позже. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, такое мероприятие готовится, оно будет достаточно скоро, мы сообщим о точной дате, не будем ее заблаговременно анонсировать. Да, такая встреча на повестке дня стоит", - сказал он.

Представитель Кремля добавил, что встреча планируется в режиме видеоконференции.

"Очевидно, что идет год парламентских выборов, идет подготовка, все фракции готовятся к этим выборам. Кроме того, это просто регулярное общение. Президент регулярно проводит такие встречи, это продолжение регулярной практики", - сообщил Песков.

Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) заявил, что встреча Путина с руководителями фракций нижней палаты может состояться 18 февраля.