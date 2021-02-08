Мишустин прибыл в Адыгею

МАЙКОП, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник прибыл с рабочей поездкой в Адыгею.

Ожидается, что в Майкопе глава правительства посетит ООО "Тамбовский", где ознакомится с производством мягких и рассольных сыров, а также центр поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея", созданный по модели "Сириуса". Помимо этого, премьеру представят проект реконструкции набережной Городского парка культуры и отдыха имени Горького. Также у Мишустина запланирована встреча с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым.

Это уже третья рабочая поездка председателя правительства в 2021 году. Ранее он посетил Карелию и Калмыкию, которые также относятся к регионам с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Премьер требовал уделять таким субъектам РФ особое внимание.