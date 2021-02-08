Спикер Меджлиса Ирана встретится с главой МИД и секретарем Совбеза 9 февраля

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Глава Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф встретится во вторник с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым в рамках своего визита в Москву. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ваш визит очень короткий, но он очень насыщенный. Я знаю, что плодотворно прошли переговоры с моим коллегой, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, завтра предстоят переговоры с министром иностранных дел Лавровым, секретарем Совета безопасности Николаем Платоновичем Патрушевым", - сказала Матвиенко в ходе встречи с Мохаммадом Багером Галибафом.

"Но хочу с вас взять обещание, что вы найдете возможность еще раз приехать в Россию (я вас искренне приглашаю), но для того, чтобы посетить один или два наших региона, субъекта Федерации", - добавила она. В свою очередь спикер иранского парламента с улыбкой заметил, что готов еще раз приехать в Россию после того, как Матвиенко посетит Иран.

Председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что Иран является давним и близким партнером России, с которым РФ "заинтересована развивать многоплановое сотрудничество, независимо от внешней конъюнктуры". "Хочу отметить, что наше межпарламентское сотрудничество развивается поступательно, содержательно. У нас одна из самых больших групп дружбы с парламентом Ирана", - отметила она.

Матвиенко также поздравила Галибафа с приближающимся национальным праздником Ирана - днем исламской революции. Она указала на то, что в России очень ценят, что свой первый визит в качестве председателя парламента он осуществил в РФ. "Рады тому, что, несмотря на пандемию, вы совершаете свой официальный визит. Это подтверждение и свидетельство заинтересованности в поступательном развитии наших межгосударственных, межпарламентских связей. Это, конечно, демонстрирует стремление с вашей стороны к поддержанию регулярного российско-иранского диалога", - сказала она.