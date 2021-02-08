Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность затягиванием урегулирования в Донбассе

РИМ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Папа Римский Франциск обеспокоен затягиванием решения урегулирования кризиса на востоке Украины. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник посол РФ в Ватикане Александр Авдеев после личной беседы с понтификом в рамках ежегодной встречи глав дипломатических миссий при Святом престоле.

"Папа Франциск крайне обеспокоен затягиванием решения донбасского кризиса. Ватикан считает, что урегулирование должно осуществляться на основе минских соглашений", - сообщил высокопоставленный дипломат.

В речи, обращенной к дипкорпусу, понтифик затронул широкий круг вопросов международной повестки, особенно отметив необходимость мирного процесса в горячих точках, заботы о правах беженцев, а также равного распределения вакцин от коронавируса - чтобы не допустить нового разделения стран мира на бедные и богатые.

МИД РФ неоднократно указывал на неукоснительность полного и последовательного выполнения минских соглашений на фоне нежелания Киева выполнять взятые на себя обязательства по урегулированию на востоке Украины.

Ранее Франциск неоднократно призывал к установлению мира на Украине и объявлял о сборе пожертвований. Все собранные средства были переданы апостольским нунцием на Украине на нужды населения Донбасса.