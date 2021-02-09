Госдума обсудит штрафы за нарушения на митингах и цензуру российских СМИ в соцсетях

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит законопроекты об административных штрафах за нарушения правил в ходе массовых акций, а также за игнорирование требований закона об устойчивом интернете. Депутаты при этом обсудят поправку о миллионном штрафе за цензуру российских СМИ и нарушениях прав россиян информационными ресурсами, включая соцсети.

В повестке заседания - второе чтение законопроекта, который предусматривает повышение административных штрафов за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе в ходе публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий.

Согласно тексту, повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН, если оно совершено организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов, на должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц - от 70 тыс. до 200 тыс. рублей. Сейчас штрафы за это составляют для граждан 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Кодекс об административных правонарушениях также предлагается дополнить нормой о том, что нарушение организатором публичного мероприятия порядка сбора и расходования собранных на акцию средств, а также правил предоставления отчета об этом повлечет штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов, для должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс., для юридических лиц - от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.

Защита устойчивого интернета

Также запланировано второе чтение законопроекта, согласно которому нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации "технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования" на территории РФ интернета и сети связи общего пользования влечет за собой административный штраф для должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей".

Ко второму чтению профильный комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме включить в текст законопроекта поправку, согласно которой игнорирование владельцами сайтов и других ресурсов предупреждений о нарушении прав и свобод граждан РФ, в том числе о недопустимости цензуры в отношении российских СМИ, повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, на юридических лиц - от 600 тыс. до 1 миллиона рублей.

Повторный отказ выполнить требования властей повлечет уже более значительные штрафы: для граждан в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей и для юридических лиц - от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Также на вторник намечено первое чтение пакета законопроектов, направленных на защиту исторической памяти, которые усиливают административную и уголовную ответственность за реабилитацию нацизма в интернете. В частности, одним из законопроектов предлагается распространить повышенную уголовную ответственность за реабилитацию нацизма на такое преступление, совершенное в интернете.