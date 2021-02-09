ОП выявила более 500 фейковых сообщений о незаконных акциях протеста

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета с середины января зафиксировала более 500 ложных сообщений в связи с прошедшими несогласованными протестными акциями в России. Об этом во вторник сообщил глава рабочей группы Александр Малькевич на заседании координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием.

"За неполный месяц свыше 500 фейковых сообщений было выявлено нами... только в связи с незаконными акциями, которые пытались в нашей стране провести. И вал их растет, технологии совершенствуются, очень серьезные силы, средства и людские ресурсы. Очень профессионально идет работа с использованием самых современных социальных технологий по дестабилизации общественно-политической обстановки в нашей стране", - сказал Малькевич.

По его словам, именно поэтому комиссия ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций "сейчас завершает работу над образовательным практикумом для региональных журналистов в части противодействия фейковой информации". "И параллельно для заинтересованных наших коллег из регионов, для общественных палат, мы готовим аналогичную образовательную программу, которую готовы на базе в том числе региональных вузов реализовывать", - добавил он.

"Времени у нас не так много, [выборы] 19 сентября совсем скоро, будет расти не только вал фейковых сообщений, но и качество креатива в подготовке разного рода протестных акций, в том числе по делегитимизации избирательного процесса. И надеяться, что мы в этом году сможем использовать наши технологии противодействия, реализованные в прошлом году, с успехом не приходится. Мы должны также совершенствоваться в противодействии тому оружию, которые используется против нас", - подчеркнул член ОП.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января, а 2 февраля после решения суда о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное группы людей собрались в центре столицы и устроили несанкционированные митинги. Правоохранители во всех случаях предупреждали, что акции незаконны. Только в ходе акции в Москве 23 января были задержаны почти 2 тыс. человек.