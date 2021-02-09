Мэром Магаса избрали экс-главу Ассоциации благотворительных фондов Ингушетии Аушева

МАГАС, 9 февраля. /ТАСС/. Депутаты городского совета административного центра Ингушетии - Магаса единогласным голосованием утвердили в должности мэра города бывшего президента Ассоциации благотворительных фондов республики Усмана Аушева, сообщили во вторник в пресс-службе мэрии.

15 июня 2020 года Аушев был избран исполняющим обязанности мэра города.

"Единогласным решением депутатов горсовета Магаса Усман Аушев избран главой города. За короткое время он успел многое сделать для Магаса, а реализация его новых планов, непременно, улучшит качество и жизнь столицы и горожан", - говорится в сообщении.

34-летний Усман Аушев является сыном известного в регионе религиозного деятеля Башира-Хаджи Аушева. Новый мэр города ранее возглавлял Ассоциацию благотворительных фондов, являлся руководителем благотворительного фонда "Рохьма-Инг", председателем Совета отцов при Аппарате уполномоченного при главе республики по правам ребенка.