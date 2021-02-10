Путин назвал важным наращивание усилий по обеспечению стабильности и безопасности в мире

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство России должно наращивать усилия по обеспечению стратегической стабильности и безопасности, учитывая непростую обстановку, сложившуюся в мире. Об этом говорится в поздравлении президента РФ Владимира Путина сотрудником российского МИД по случаю Дня дипломатического работника.

"В нынешней весьма непростой обстановке важно наращивать усилия по обеспечению стратегической стабильности и безопасности, защите базовых принципов международного права и системообразующей роли ООН в мировых делах", - говорится в поздравлении главы государства, распространенном пресс-службой Кремля.

По-прежнему приоритетной задачей президент назвал углубление евразийской интеграции, ее сопряжение с другими региональными интеграционными проектами. Также, по его словам, следует активнее отстаивать права и интересы соотечественников за рубежом, принимать действенные меры по укреплению позиций русского языка в мировом культурном пространстве.

"Убежден, что вы и впредь будете трудиться с максимальной отдачей, умело отстаивать интересы России, способствовать упрочению ее международного авторитета и влияния, созданию благоприятных условий для социально-экономического развития страны", - подчеркнул Путин в поздравлении дипломатическим работникам.

Внешнеполитическая служба России вносит значимый вклад в укрепление мира на планете и решение важнейших глобальных и региональных проблем, говорится в опубликованном на сайте Кремля поздравлении Путина.

"Отечественная внешнеполитическая служба может по праву гордиться своей богатой историей. Опираясь на славные традиции, заложенные предшественниками, российские дипломаты и сегодня находятся на переднем крае защиты национальных интересов, вносят значимый вклад в укрепление мира на планете, в решение важнейших глобальных и региональных проблем", - отметил Путин.

Как подчеркнул президент РФ, во многом благодаря активным и последовательным действиям российского МИД "удалось добиться стабилизации ситуации в ряде "горячих точек" и обеспечить конструктивное сотрудничество с большинством зарубежных партнеров, включая, прежде всего, государства Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Особо Путина отметил эффективную работу МИД и его загранучреждений "по оказанию помощи российским гражданам, находившимся за границей в разгар пандемии коронавируса".