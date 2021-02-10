Мишустин назвал среди приоритетов МИД защиту русского языка и прав соотечественников

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Углубление евразийской интеграции, упрочение позиций РФ в мировой экономике, защита русского языка и прав соотечественников должны оставаться в фокусе внимания МИД России. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поздравляя дипломатов с отмечаемым 10 февраля профессиональным праздником.

"Ключевым приоритетом деятельности министерства остается углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза, реализация инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина по формированию большого Евразийского партнерства", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте правительства.

Особое значение, как отметил премьер, имеет эффективное использование инструментов экономической дипломатии. "Необходимо стремиться к упрочению наших позиций в мировой экономике, содействовать привлечению иностранных инвестиций, осуществлять активное сопровождение крупных проектов отечественных компаний", - подчеркнул глава кабмина.

"В фокусе внимания должны и впредь оставаться обеспечение прав и интересов соотечественников за рубежом, защита русского языка, популяризация достижений отечественной культуры, развитие международных гуманитарных, научных и спортивных обменов", - добавил премьер.

Мишустин отметил, что российская внешнеполитическая служба обеспечивает продвижение национальных интересов страны на международной арене, "ведет работу по поиску новых, перспективных партнеров за рубежом, вносит большой вклад в создание благоприятных условий для экономического и технологического подъема" страны. "Российские дипломаты с честью выполняют свой долг, достойно решают ответственные внешнеполитические задачи", - говорится в поздравлении председателя правительства. Он пожелал дипломатам здоровья, благополучия и новых трудовых свершений.