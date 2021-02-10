Песков опроверг данные о том, что послание Федеральному собранию будет оглашено 24 февраля

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Решения по точной дате послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию по-прежнему нет, заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он опроверг сообщения о том, что послание будет оглашено 24 февраля.

Комментируя информацию о том, что эту дату якобы называл в своем канале в Telegram депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, Песков заметил: "К сожалению, мы не являемся подписчиками Telegram-канала депутата Лысакова, но он ошибается".

Песков еще раз подчеркнул, что пока "нет точного решения по дате оглашения послания". "Как только это решение будет принято, мы вас проинформируем", - заверил он.

20 января, отвечая на аналогичный вопрос журналистов, Песков также отмечал, что дата послания пока не определена, а ее формат будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Источник в российском парламенте ранее сообщал ТАСС, что оглашение очередного послания президента Федеральному собранию может состояться в середине февраля.