Комитет ГД одобрил доработанный законопроект о пресечении незаконной агитации в интернете

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту на заседании в среду рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект, согласно которому Центризбирком России, а также региональные и территориальные избирательные комиссии смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, нарушающих закон. Депутаты планируют рассмотреть проект на пленарном заседании 16 февраля.

Документ в ноябре прошлого года внесли в нижнюю палату парламента депутаты Госдумы от "Единой России", среди авторов - глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Авторы законопроекта предлагают наделить ЦИК России и избирательные комиссии субъектов РФ полномочиями по обращению в Роскомнадзор "с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах, при проведении соответствующих выборов".

Согласно документу, рекомендованному ко второму чтению, территориальные избирательные комиссии также получат право обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, нарушающих закон. Порядок такого обращения установит ЦИК.

Как отмечали авторы инициативы, информационно-телекоммуникационные сети, включая интернет, все чаще становятся площадкой для распространения агитационных материалов. При этом у избирательных комиссий "отсутствует действенный механизм реагирования при обнаружении в информационно-телекоммуникационных сетях информации либо агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах".

Законопроект также предусматривает внесение изменений в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", устанавливающие механизм реагирования Роскомнадзора на поступающие обращения избирательных комиссий по данному поводу. Особенности изготовления и распространения агитационных материалов могут быть установлены ЦИК РФ с учетом требований избирательного законодательства.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту доработал текст законопроекта - нововведение предлагается распространить в том числе и на закон о выборах депутатов Госдумы. Кроме того, в тексте документа ко второму чтению указано, что владелец информационного ресурса должен удалить информацию или агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления. В случае отказа это сделать, доступ к информресурсу будет ограничен.