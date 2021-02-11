Посол России в КНДР передал поздравление Ким Чен Ыну с национальным праздником

ТАСС, 11 февраля. Посол России в КНДР Александр Мацегора передал лидеру страны Ким Чен Ыну поздравления от дипкорпуса с национальным праздником - Днем сияющей звезды, отмечаемым в 79-ю годовщину со дня рождения бывшего руководителя республики Ким Чен Ира (1942-2011 годы).

"11 февраля посол Александр Мацегора вместе с дуайеном дипломатического корпуса в Пхеньяне послом Государства Палестина Исмаилом Хасаном посетили Народный дворец культуры, где передали заместителю заведующего международным отделом ЦК ТПК Рю Мён Сону корзину цветов и поздравительное послание от дипкорпуса на имя председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына по случаю широко отмечаемого в стране Дня сияющей звезды (79-й годовщины со дня рождения Ким Чен Ира)", - сообщается в четверг на странице российской дипмиссии в Facebook.

После вручения цветов Рю Мён Сон поблагодарил дипломатов за поздравления, которые будут переданы Ким Чен Ыну.