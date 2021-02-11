Рябков заявил, что Москва категорически отвергает концепцию ограниченной ядерной войны

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Россия категорически отвергает дестабилизирующую концепцию ограниченной ядерной войны, продвигаемую Вашингтоном. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что в Вашингтоне продолжают говорить и даже выступать на публику с дестабилизирующими концепциями, допускающими применение ядерного оружия в вооруженном конфликте. "Мы категорически отвергаем эту концепцию ограниченной ядерной войны. Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

"Мы считаем, что те, кто этим занимается, сами движутся в направлении внедрения такого рода идей в свое военное планирование", - подчеркнул Рябков.

По словам замглавы МИД, именно поэтому было бы так важно на двусторонней основе с США, а также в более широком формате, в частности в формате "ядерной пятерки" государств, подтвердить формулу Горбачева-Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

"Эта ясная и четкая констатация должна быть сегодня подкреплена коллективно. Мир нуждается в таком сигнале. И отсутствие готовности западных коллег согласиться с этим нашим предложением только усиливает сомнения в том, куда движется их военная мысль и не занимаются ли они действительно планированием ограниченного ядерного конфликта", - заключил дипломат.