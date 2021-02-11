Рябков: иллюзий относительно прорыва в отношениях с США при администрации Байдена нет

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Москва категорически не согласна с продолжающимися циничными попытками Вашингтона вмешиваться во внутренние дела России. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы действительно категорически не согласны с циничными и непрекращающимися попытками Соединенных Штатов Америки вмешиваться в наши внутренние дела, причем попытками, которые отрицаются именно теми людьми, которые их, собственно, и проводят, эту политику формулируют и осуществляют", - сказал он.

Никаких иллюзий относительно прорыва в российского-американских отношениях при администрации Байдена нет, заявил Рябков.

По словам Рябкова, Россия должна сдерживать США в военном плане и не допускать их вмешательства во внутренние дела Москвы.

"США должны стать объектом политики сдерживания с нашей стороны, в том числе с точки недопущения их агрессивного вмешательства и любого вмешательства в наши внутренние дела, но также и военного сдерживания, чему контроль над вооружениями, если он правильно выстроен, очень способствует", - сказал он.